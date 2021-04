2021/04/15 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan apirilaren 15ean proposatutako kantak Proposamenak: Nick Waterhouse, Empathy For The Devil, Dinosaur Jr., Kerobia, Thad Cockrell+Britanny Howard, Aida Victoria, TOC, Talavver+Olatz SAlvador, Deap Valley, Kokoshca eta Etxekalte+Habi. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek apirilaren 15eko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

NICK WATERHOUSE - VINCENTINE

EMPATHY FOR THE DEVIL - TIM BURGESS

DINOSAUR JR. - GARDEN

KEROBIA - TINA TXIKIA

THAD COCKRELL, BRITTANY HOWARD - HIGHER

AIDA VICTORIA - SOUTH GOTTA CHANGE

TOC - XALBADOR

TALAVVERA, OLATZ SALVADOR - AUSARTEGI

DEAP VALLY - GIVE ME A SIGN

KOKOSHCA - REGRESANDO A LA CIUDAD

ETXEKALTE, HABI - ARIMAK

KIRA SKOV, MARK LANEGAN - IDEA OF LOVE

RUDIGER - DID YOU ASK FOR THIS?

JIMBO MATHUS, ANDREW BIRD - ENCIRCLE MY LOVE

KEVIN MORBY - US MAIL