2021/04/19 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan apirilaren 19an proposatutako kantak Proposamenak: The Black Keys, Tom Petty, Pikowsky, Malcolm Holcombe, Lucy Dacus, Habi, Etxekalte, Phoebe Bridgers, Fiona Apple eta Angel Stanich.

Jon Basagurenek apirilaren 19ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

THE BLACK KEYS - WHEN THE LIGHTS GO OUT

THE BLACK KEYS - CRAWLING KINGSNAKE - EDIT

TOM PETTY - DRIVIN’ DOWN TO GEORGIA

PIKOWSKY - ZIKLIKOA

MALCOLM HOLCOMBE - MONEY TRAIN

LUCY DACUS - HOT & HEAVY

THE BLACK KEYS - JUST GOT TO BE

HABI, ETXEKALTE - ARIMAK

ETXEKALTE - ORDUAN BAI

PHOEBE BRIDGERS - SEIZE THE DAY

FIONA APPLE - LOVE MORE

ANGEL STANICH - EL VOLVER

TOM PETTY - YOU SAW ME COMIN’

THE BLACK KEYS - I GOT MINE