2021/04/20 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan apirilaren 20an proposatutako kantak Proposamenak: Whitney K, Maika Makovski, Waxatxhee, Nick Waterhouse, Imelda May + Miles Kane, Lord Huron, Royal Blood, Olatz Salvador, Talavvra, Daughter, Jose Gonzalez, Corizonas eta Moby. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek apirilaren 20ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

WHITNEY K - TRANS-CANADA OIL BOOM BLUES

MAIKA MAKOVSKI - LOVE YOU TILL I DIE

WAXAHATCHEE - STREETS OF PHILADELPHIA

NICK WATERHOUSE - PLACE NAMES

IMELDA MAY, MILES KANE - WHAT WE DID IN THE DARK

LORD HURON - LONG LOST

ROYAL BLOOD - BOILERMAKER

OLATZ SALVADOR - ERAMAN NAZAZU - GAZTEA BEHEKALDEA

TALAVVERA, OLATZ SALVADOR - AUSARTEGI

DAUGHTER - YOUTH

JOSE GONZALEZ - VISIONS

CORIZONAS - NUBES NEGRAS

MOBY, MARK LANEGAN, KRIS KRISTOFFERSON - THE LONELY NIGHT - REPRISE VERSION