2021/04/21 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan apirilaren 21ean proposatutako kantak Proposamenak: The Black keys, Robert Finley, Serge, Royal Blood, Tim Burgess, Kira Skov + Bonnie Price Billy, Paul Maccartney + Beck, Etxekalte, Habi, Imelda May + Ronnie Wood + Noel Gallagher.

Jon Basagurenek apirilaren 21eko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

THE BLACK KEYS - CRAWLING KINGSNAKE

ROBERT FINLEY - SOULED OUT ON YOU

SERGE - LEIHOTIK MUNDURA

ROYAL BLOOD - TYPHOONS

TIM BURGESS - EMPATHY FOR THE DEVIL

KIRA SKOV, BONNIE PRINCE BILLY - WE WON’T GO QUIETLY

PAUL MACCARTNEY, BECK - FIND MY WAY

ETXEKALTE, HABI - DENBORAN

HABI - PAREIDOLIA

IMELDA MAY, NOEL GALLAGHER, RONNIE WOOD - JUST ONE KISS

ANGEL STANICH - EL VOLVER

TOM PETTY - YOU SAW ME COMIN’

JIMBO MATHUS, ANDREW BIRD - SWEET OBLIVION

PIERS FACCINI - A STORM IS GOING TO COME