2021/04/23 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan apirilaren 23an proposatutako kantak Proposamenak: The Black Keys, Malcolm Holcombe, Ezpalak, Waxahatchee, Angel Stanich, Paul Maccartney + Phoebe Bridgers, Talavvera + Olatz Salvador, Lucy Dacus, Corizonas eta Idoia. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek apirilaren 23ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

THE BLACK KEYS - CRAWLING KINGSNAKE

MALCOLM HOLCOMBE - MONEY TRAIN

EZPALAK - TRISTURA

WAXAHATCHEE - STREETS OF PHILADELPHIA

ANGEL STANICH - EL VOLVER

PAUL MCCARTNEY, PHOEBE BRIDGERS - SEIZE THE DAY

TALAVVERA, OLATZ SALVADOR - AUSARTEGI

WHITNEY K - TRANS-CANADA OIL BOOM BLUES

LUCY DACUS - HOT & HEAVY

CORIZONAS - NUBES NEGRAS

IMELDA MAY, MILES KANE - WHAT WE DID IN THE DARK

IDOIA - AULKI JOKOA

TOM PETTY - DRIVIN’ DOWN TO GEORGIA