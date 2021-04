2021/04/27 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan apirilaren 27an proposatutako kantak Proposamenak: Aaron Frazer, Basement Tapes, Erabatera, The Smashing Pumpkins, The Paper Kites + Julia Stone, Stephen Malkmus, Idoia, The Lazy Eyes, Parker Milsap eta Sega Sound Killers. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Sega SOund Killers Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Bidali

Esteka kopiatu

Jon Basagurenek apirilaren 27ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

AARON FRAZER - CAN’T LEAVE IT ALONE

BASEMENT TAPES - SEMISONIC

ERABATERA - IZPI GALDUA

THE SMASHING PUMPKINS - ANNO SATANA

THE PAPER KITES, JULIA STONE - WITHOUT YOUR LOVE

STEPHEN MALKMUS - JULIEFUCKINGETTE

IDOIA - MUNSTROA

THE LAZY EYES - WHERE’S MY BRAIN - EDIT

PARKER MILSAP - THE REAL THING

SEGA SOUND KILLERS - EXKALIBUR

THE INNOCENCE MISSION - ON YOUR SIDE

OJR - COSMIC AMERICAN BLUES

THE POTES - PAREZ PARE

TOM JONES - I WON’T LIE

GRETA VAN FLEET - HEAT ABOVE