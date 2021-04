2021/04/30 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan apirilaren 30ean proposatutako kantak Proposamenak: Aaron Frazer, Weezer, April March, Ezpalak, The Smashing Pumpkins, Keu Agirretxea, Anansy, Cisse, Idoia + Eñaut ELorrieta, The Lazy Eyes eta Stephen Malkmus. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek apirilaren 30eko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

AARON FRAZER - BAD NEWS

WEEZER - I NEED SOME OF THAT

APRIL MARCH - ALLONS-Y

EZPALAK - BANPIROAK

THE SMASHING PUMPKINS - ANNO SATANA

KEU AGIRRETXEA - AHANZKINAK

ANANSY CISSE - FOUSSA FOUSSA

WOLF ALICE - SMILE

IDOIA, EÑAUT ELORRIETA - 25. ARTIKULUA

THE LAZY EYES - WHERE’S MY BRAIN???

STEPHEN MALKMUS - JULIEFUCKINGETTE

THE JOY FORMIDABLE - INTO THE BLUE

TOM SANDERS - LITTLE HUMAN

JULIA STONE - FIRE IN ME

ARRI! - PUENTE ALTO