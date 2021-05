2021/05/03 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan maiatzaren 3an proposatutako kantak Proposamenak: Julia STone, Royal Blood, Garbage, Keu Agirretxea, Robert Finley, Noel Gallagher, Ezpalak, SOnido Gallo negro, Deep Sea Diver eta Fantastic Negrito. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Noel gallagher. Argazkia: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Bidali

Esteka kopiatu

Jon Basagurenek maiatzaren 3ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

JULIA STONE - SIXTY SUMMERS

ROYAL BLOOD - MILLION AND ONE

GARBAGE - NO GODS NO MASTERS - EDIT

KEU AGIRRETXEA - AHANZKINAK

ROBERT FINLEY - SHARECROPPER’S SON

NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS - WE’RE ON OUR WAY NOW

EZPALAK - HAUXE NAIZ NI

SONIDO GALLO NEGRO, MOLLY LEWIS - SILBADORA

DEEP SEA DIVER, SHARON VAN ETTEN - IMPOSSIBLE WEIGHT

FANTASTIC NEGRITO - ROOT CITY

THE BLACK KEYS - CRAWLING KINGSNAKE

NIKOTINA - KONDORRAREN HEGALDIA

TRIXIE MATTEL, ORVILLE PECK - JACKSON

HALF MOON RUN - ON & ON

THE LIMIÑANAS, LAURENT GARNIER - SAUL