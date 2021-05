2021/05/04 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan maiatzaren 4an proposatutako kantak Proposamenak: Silver Synthetic, Royal Blood, Garbage, Jon Batiste, Ida Mae + Marcus King, Nathaniel Rateliff, No Joy, Iraina Mancini, Idoia, Aaron Frazer, Zahara, The Felice Brothers eta MICE. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Zahara Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Bidali

Esteka kopiatu

Jon Basagurenek maiatzaren 4ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

SILVER SYNTHETIC - IN THE BEGINNING

ROYAL BLOOD - OBLIVION

GARBAGE - THE MEN WHO RULE THE WORLD

JON BATISTE - CRY

EZPALAK - BAPATEAN

IDA MAE, MARCUS KING - CLICK CLICK DOMINO

NATHANIEL RATELIFF - THERE IS A WAR

NO JOY - BIRTHMARK

IRAINA MANCINI - DEEP END

IDOIA - HITZETAN

AARON FRAZER - IF I GOT IT (YOUR LOVE BROUGHT IT)

ZAHARA – TAYLOR

THE FELICE BROTHERS - INFERNO

MICE - ERREKASTOA

RYLEY WALKER - STRIKING DOWN YOUR BIG PREMIERE