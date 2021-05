2021/05/05 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan maiatzaren 5ean proposatutako kantak Proposamenak: Robert Finley, The Black Keys, Jon Batiste, Nikotina, Deep Sea Diver, Silver Synthetic, Noel Gallagher, Julia Stone, Robe, Keu Agirretxea, Francis Lung eta Arri. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Nikotina Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Bidali

Esteka kopiatu

Jon Basagurenek maiatzaren 5eko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

ROBERT FINLEY - SHARECROPPER’S SON

THE BLACK KEYS - GOING DOWN SOUTH

JON BATISTE - THE TRUTH

NIKOTINA - KONDORRAREN HEGALDIA

DEEP SEA DIVER - LIGHTS OUT

SILVER SYNTHETIC - AROUND THE BEND

NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS - COME ON OUTSIDE

JULIA STONE - WE ALL HAVE

ROBE - SEGUNDO MOVIMIENTO: MIERDA DE FILOSOFÍA

NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS - IN THE HEAT OF THE MOMENT

KEU AGIRRETXEA - AHANZKINAK

FRANCIS LUNG - LONESOME NO MORE

NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS - IF I HAD A GUN…

ARRI! - PUENTE ALTO