2021/05/06 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan maiatzaren 6an proposatutako kantak Proposamenak: Audience, Ibil Bedi, Erabatera, Idoia, Chill Mafia, Reigning Sound, The Black Keys, Zea Mays, Willis Drummond, Olatz Salvador, Ezpalak, Amorante, Cobra, KOnpost eta JOseba B. Lenoir. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Audience Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Bidali

Esteka kopiatu

Jon Basagurenek maiatzaren 6ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

AUDIENCE - NORK JAKIN ZEIN DEN ZEIN

IBIL BEDI - ORAIN BAT GARA

ERABATERA - ARIMA

IDOIA - HITZETAN

CHILL MAFIA - DORAIMON

REIGNING SOUND - LET’S DO IT AGAIN

THE BLACK KEYS - GOING DOWN SOUTH

ZEA MAYS - ATERA

WILLIS DRUMMOND - JOAN IKUSTERA

OLATZ SALVADOR, IDOIA - GELDITU HOR

EZPALAK - BANPIROAK

AMORANTE - BEHIN BATIAN

COBRA - LEGARREKO KANPAIAK

KONPOST - EMAK BAKIA

JOSEBA B. LENOIR - ILUNSENTIA COLORED TOWNEN