2021/05/07 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan maiatzaren 7an proposatutako kantak Proposamenak: Iraina Mancini, Let's Do It Again, Audience, Royal Blood, Julia STone, Garbage, Zahara, Nikotina, Jon batiste, Robe, Keu Agirretxea, Fantastic Negrito, The Black Keys eta Noel Gallagher.

Jon Basagurenek maiatzaren 7ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

IRAINA MANCINI - DEEP END

LET’S DO IT AGAIN - REIGNING SOUND

AUDIENCE - MAUKA

ROYAL BLOOD - TYPHOONS

JULIA STONE - FIRE IN ME

GARBAGE - NO GODS NO MASTERS - EDIT

ZAHARA - TAYLOR

NIKOTINA - KONDORRAREN HEGALDIA

JON BATISTE - CRY

ROBE - MIERDA DE FILOSOFIA

KEU AGIRRETXEA - AHANZKINAK

FANTASTIC NEGRITO - ROOT CITY

THE BLACK KEYS - GOING DOWN SOUTH

ROBERT FINLEY - SHARECROPPER’S SON

NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS - WE’RE ON OUR WAY NOW