2021/05/10 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan maiatzaren 10ean proposatutako kantak Proposamenak: Depedro, Reigning Sound, Audience, Kevin Morby, Esanezin, Weezer, The Solemn Day, Low CutConnie, She Drew The Gun, Rodrigo Amarante, Sara Azurza, Kyxo eta Angel Olsen. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek maiatzaren 10eko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

DEPEDRO - MAQUINA DE PIEDAD

REIGNING SOUND - A LITTLE MORE TIME

AUDIENCE - MAUKA

KEVIN MORBY - DUMCANE

ESANEZIN - INORK ENTZUTEN EZ GAITUENEAN

WEEZER - THE END OF THE GAME

THIS SOLEMN DAY - IRON & WINE

LOW CUT CONNIE - LET ME ROLL IT

SHE DREW THE GUN - CUT ME DOWN

RODRIGO AMARANTE - MARÉ

LUMP. LAURA MARLING, MIKE LINDSAY - ANIMAL-EDIT

SARA AZURZA - EZ OHILDU

LAST DAYS OF APRIL - EVEN THE GOOD DAYS ARE BAD

KYXO - ORAIN

ANGEL OLSEN - ALIVE AND DYING (WAVING, SMILING)