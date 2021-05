2021/05/11 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan maiatzaren 11n proposatutako kantak Proposamenak: Last Days Of April, Aro, Dinosaur Jr., Imelda May, Royal Blood, Teenage Fanclub, Weezer, Brezmes + Nacho Vegas, Low Cut Connie, Iban Yaniz, Reigning SOund, Keu Agirretxea eta Health. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek maiatzaren 11ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

LAST DAYS OF APRIL - RUN RUN RUN

ARO - (E)NEGARRENEZ HEGOAK

DINOSAUR JR. - I AIN’T

IMELDA MAY - BREATHE

ROYAL BLOOD - TYPHOONS

TEENAGE FANCLUB - EVERYTHING IS FALLING APART

WEEZER - I NEED SOME OF THAT

BREZMES, NACHO VEGAS - AHÍ TIENES MI CORAZÓN

LOW CUT CONNIE - VIDEO GAMES

IBAN YANIZ - ITZALETIK ARGIRA

REIGNING SOUND - OH CRISTINE

KEU AGIRRETXEA - AHANZKINAK

HEALTH, NINE INCH NAILS - ISN’T EVERYONE