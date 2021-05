2021/05/12 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan maiatzaren 12an proposatutako kantak Proposamenak: Fire In me, Weezer, Reigning Sound, Esanezin, Iron&WIne, Dinosaur Jr, Eneritz Furyak, Sara Azurza,Last Days Of April, Depedro, The Black Keys eta Kevin Morby. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek maiatzaren 12ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

FIRE IN ME - JULIA STONE

WEEZER - BEGINNING OF THE END

REIGNING SOUND - A LITTLE MORE TIME

ESANEZIN - INORK ENTZUTEN EZ GAITUENEAN

IRON & WINE - LOANING ME SECRETS

DINOSAUR JR. - GARDEN

ENERITZ FURYAK - SINKROPREDAZIOA - GAZTEA BEHEKALDEA

IRON & WINE - CALM ON THE VALLEY

SARA AZURZA - EZ OHILDU

LAST DAYS OF APRIL - ALONE

DEPEDRO - MAQUINA DE PIEDAD

THE BLACK KEYS - GOING DOWN SOUTH

KEVIN MORBY - DUMCANE

KEVIN MORBY - SINGING SAW