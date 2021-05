2021/05/13 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan maiatzaren 13an proposatutako kantak Proposamenak: Serge, Burutik, Nikotina, Postal Kolekzionistak, Thierry Biscary, Unidad Alavesa, Zetak, Etxekalte, Eneirtz Furyak, Ezpalak, Pleura, Olatz Salvador, La Excavadora eta Arima. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek maiatzaren 13ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

SERGE - DENA ITZALIKO BAGENU

BURUTIK - DAMUAK

NIKOTINA - KONDORRAREN HEGALDIA

POSTAL KOLEKZIONISTAK - LEKUAK LEKU

THIERRY BISCARY - MUDA

UNIDAD ALAVESA - ZEGAMA

LAST DAYS OF APRIL - EVEN THE GOOD DAYS ARE BAD

ZETAK, OQUES GRASSES - HITZEMAN

ETXEKALTE, HABI - DENBORAN

ENERITZ FURYAK - SUHARTZEA

EZPALAK - BANPIROAK

PLEURA - GRIXAK

OLATZ SALVADOR - EURIA

LA EXCAVADORA - MALA MUSICA

ARIMA - ORBAINAK