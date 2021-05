2021/05/14 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan maiatzaren 14an proposatutako kantak Proposamenak: The Black Keys, She Drew The Gun, Esanezin, Weezer, Iron & Wine, Depedro, Last Days Of April, Sara Azurza, Teenage, Erabatera, Rodrigo Amarante, Low Cut Connie eta Brezmes + Nacho Vegas. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Sara Azurza Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Bidali

Esteka kopiatu

Jon Basagurenek maiatzaren 14ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

THE BLACK KEYS - CRAWLING KINGSNAKE

SHE DREW THE GUN - CUT ME DOWN

ESANEZIN - INORK ENTZUTEN EZ GAITUENEAN

WEEZER - I NEED SOME OF THAT

IRON & WINE - THIS SOLEMN DAY

DEPEDRO - MAQUINA DE PIEDAD

LAST DAYS OF APRIL - EVEN THE GOOD DAYS ARE BAD

SARA AZURZA - EZ OHILDU

TEENAGE - EVERYTHING IS FALLING APART

ERABATERA - IZPI GALDUA

RODRIGO AMARANTE - MARE

LOW CUT CONNIE - VIDEO GAMES

BREZMES, NACHO VEGAS - AHI TIENES MI CORAZON

KEVIN MORBY - DUMCANE