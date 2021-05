2021/05/17 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan maiatzaren 17an proposatutako kantak Proposamenak: The BLack keys, Sleater-Kinney, Joan Colomo, Deap Valley + Jennie Vee, Abereh, The Lone Bellow, The Mountain Goats, Red Jesus, Wolf Alice, Esanezin, Paul Weller, Tulsa, The Vaccines. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek maiatzaren 17ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

THE BLACK KEYS - POOR BOY A LONG WAY FROM HOME

SLEATER-KINNEY - WORRY WITH YOU

JOAN COLOMO - HIMNE DE LA MELANGIA

DEAP VALLY, JENNIE VEE - I LIKE CRIME

ABEREH - ZIRRARA HURA

THE LONE BELLOW - GOODNESS

THE MOUNTAIN GOATS - THE SLOW PARTS ON DEATH METAL ALBUMS

RED JESUS - HURT

WOLF ALICE - NO HARD FEELINGS

ESANEZIN - BERRIZ (ZU)

PAUL WELLER - IN BETTER TIMES

TULSA - GRAN FUERZA DOMADORA

THE VACCINES - HEADPHONES BABY

OKKERVIL RIVER - IN A LIGHT