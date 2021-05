2021/05/18 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan maiatzaren 18an proposatutako kantak Proposamenak: Modest House, Esanezin, The Black Keys, Teenage Fanclub, Abereh, Ryan Adams, Tulsa, Iron & Wine, PLeura, Daniel Lanois, Arima, Dinosaur Jr., Hinds eta Paul Weller. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek maiatzaren 18ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

MODEST MOUSE - WE ARE BETWEEN

ESANEZIN - BIDE+

THE BLACK KEYS - LOUISE

TEENAGE FANCLUB - ENDLESS ARCADE

ABEREH - JOAN ETORRIAN

RYAN ADAMS - BIG COLORS

TULSA - DESTRUCCION MUTUA ASEGURADA

IRON & WINE - LOANING ME SECRETS

PLEURA - ANIZTASUNEZ SORTZEN

DANIEL LANOIS - POWER

ARIMA - MAGNETISMO ARTIFIZIALAK

DINOSAUR JR. - I RAN AWAY

HINDS - SPANISH BOMBS

PAUL WELLER - GLAD TIMES