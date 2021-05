2021/05/20 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan maiatzaren 20an proposatutako kantak Proposamenak: Bere, Liher, Eñaut Elorrieta, Modest Mouse, Rudiger, Ezpalak, Idoia, Skakeitan, Etxekalte + Habi, Bala, Erabatera, Kokein, Ruper Ordorika, Oki Moki eta Arima + Sara Zozaya. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek maiatzaren 20ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

ABEREH - JOAN-ETORRIAN

LIHER - HAUTS

EÑAUT ELORRIETA - IRTEERA ARGIAK

MODEST MOUSE - WE ARE BETWEEN

RUDIGER - FREE

EZPALAK - ITZALA

IDOIA - AULKI JOKOA

SKAKEITAN - EZPAINETAN ODOLA

ETXEKALTE, HABI - ARIMAK

BALA - HOY NO

ERABATERA - IZPI GALDUA

KOKEIN - ITZALAK

RUPER ORDORIKA - JOAN SOSEGUZ

OKI MOKI - INTZAK HIGATIK

ARIMA, SARA ZOZAYA - PENTSAMENDUEN BIKTIMAK