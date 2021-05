2021/05/21 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan maiatzaren 21en proposatutako kantak Proposamenak: Zea Mays, Last Days Of Abril, Sleater Kinney, Abereh, Teenage Fanclub, Joan Colomo, Damien Jurado, Red Jesus, Robert Finley, Arima, Jupiter & Okwess, Zahara, Hinds eta Etxekalte + Habi. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek maiatzaren 21eko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

ZEA MAYS - ADORE

LAST DAYS OF APRIL - HAD ENOUGH

SLEATER KINNEY - WORRY WITH YOU

ABEREH - ZIRRARA HURA

TEENAGE FANCLUB - ENDLESS ARCADE

JOAN COLOMO - HIMNE DE LA MELANGIA

DAMIEN JURADO - TOM

RED JESUS - HURT

ROBERT FINLEY - MAKE ME FEEL ALRIGHT

ARIMA - MAGNETISMO ARTIFIZIALAK

JUPITER & OKWESS - NA KOZONGA

ZAHARA - MERICHANE

HINDS - SPANISH BOMBS

ETXEKALTE, HABI - ARIMAK

BALA - AGITAR

THE BLACK KEYS - POOR BOY A LONG WAY FROM HOME