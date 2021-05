2021/05/24 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan maiatzaren 24an proposatutako kantak Proposamenak: Zea Mays, Robert Finley, Sharon Van Etten + Angel Olsen, Angel Stanich, Lucy Dacus, Merina Gris, Dylan Leblanc, Garbage, Kuartz, Night Beats, Rufus T.Firefly, Lord Huron eta Joan Colomo. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek maiatzaren 24ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

ZEA MAYS - ADORE

ROBERT FINLEY - MAKE ME FEEL ALRIGHT

SHARON VAN ETTEN, ANGEL OLSEN - LIKE I USED TO

ANGEL STANICH - UNA TEMPORADA EN EL INFIERNO

LUCY DACUS - VBS

MERINA GRIS - 90

DYLAN LEBLANC - GENTLE ON MY MIND

GARBAGE - WOLVES - EDIT

KUARTZ - ETXEKO ZAKURRA

NIGHT BEATS - REVOLUTION

RUFUS T. FIREFLY - TORRE DE MARFIL

LORD HURON - LOVE ME LIKE YOU USED TO

JOAN COLOMO - LA MUSICA DE TOTES LES FESTES

PHOSPHORESCENT - SONG FOR ZULA (BBC RADIO PERFORMANCE 2013)