2021/05/26 22:00

Zidorrean

Kantuen zerrenda

'Zidorrean' saioan maiatzaren 26an proposatutako kantak

Proposamenak: Night Beats, Iker Martinez eta Zaldi Herrenak, Last days Of Apil, Curtis Harding, Joan Colomo, Robert Finley, Lenoir & MICE, Karen O + Danger Mouse, Audience eta The Weather Situation.

