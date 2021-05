2021/05/28 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan maiatzaren 28an proposatutako kantak Proposamenak: Zea Mays, Night Beats, Lucy Dacus, Iker Martinez eta Zaldi Herrenak, Zahara, Last Days Of April, Curtis Harding, The Weather Station, Zea Mays, Mannequin Pussy eta Merina Gris. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek maiatzaren 27ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

ZEA MAYS - ADORE

NIGHT BEATS - REVOLUTION

LUCY DACUS - VBS

IKER MARTINEZ ETA ZALDI HERRENAK - DANTZATU NIREKIN

ZAHARA - MERICHANE

LAST DAYS OF APRIL - HAD ENOUGH

CURTIS HARDING - HOPEFUL

THE WEATHER STATION - TRIED TO TELL YOU

ZEA MAYS - ZUK BORROKA HASI

MANNEQUIN PUSSY - CONTROL

JOAN COLOMO - LA MUSICA DE TOTES LES FESTES

ROBERT FINLEY - MAKE ME FEEL ALRIGHT

MERINA GRIS - 90

KAREN O, DANGER MOUSE - PERFECT DAY