2021/06/02 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan ekainaren 2an proposatutako kantak Proposamenak: Sharon Van Etten + Angel Olsen, Modest Mouse, Willis Drummond, The Record Company, Maika Makovski, Modest House, Eneritz Furyak, Zea Mays, Wild Pink, Angel Stanich eta Deap Valley. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek ekainaren 2ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

SHARON VAN ETTEN, ANGEL OLSEN - LIKE I USED TO



MODEST MOUSE - LEAVE A LIGHT ON



WILLIS DRUMMOND - LURRUNAREN ATZEAN



THE RECORD COMPANY - SPOONFUL



MAIKA MAKOVSKI - REACHING OUT TO YOU



MODEST MOUSE - WE ARE BETWEEN



ENERITZ FURYAK - SUHARTZEA



ZEA MAYS - ADORE



WILD PINK - THE SHINING BUT TROPICAL



ANGEL STANICH - EL VOLVER



DEAP VALLY, JENNY VEE - I LIKE CRIME



HEGAZKIN - LEHERGAILUA



JOANA SERRAT - PICTURES