2021/06/02
22:00
Zidorrean
Kantuen zerrenda
'Zidorrean' saioan ekainaren 2an proposatutako kantak
Proposamenak: Sharon Van Etten + Angel Olsen, Modest Mouse, Willis Drummond, The Record Company, Maika Makovski, Modest House, Eneritz Furyak, Zea Mays, Wild Pink, Angel Stanich eta Deap Valley.
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Willis Drummond
Jon Basagurenek ekainaren 2ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:
SHARON VAN ETTEN, ANGEL OLSEN - LIKE I USED TO
MODEST MOUSE - LEAVE A LIGHT ON
WILLIS DRUMMOND - LURRUNAREN ATZEAN
THE RECORD COMPANY - SPOONFUL
MAIKA MAKOVSKI - REACHING OUT TO YOU
MODEST MOUSE - WE ARE BETWEEN
ENERITZ FURYAK - SUHARTZEA
ZEA MAYS - ADORE
WILD PINK - THE SHINING BUT TROPICAL
ANGEL STANICH - EL VOLVER
DEAP VALLY, JENNY VEE - I LIKE CRIME
HEGAZKIN - LEHERGAILUA
JOANA SERRAT - PICTURES