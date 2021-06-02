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Irratia

2021/06/02

22:00

Zidorrean

Kantuen zerrenda

'Zidorrean' saioan ekainaren 2an proposatutako kantak

Proposamenak: Sharon Van Etten + Angel Olsen, Modest Mouse, Willis Drummond, The Record Company, Maika Makovski, Modest House, Eneritz Furyak, Zea Mays, Wild Pink, Angel Stanich eta Deap Valley.

  • Willis Drummond

    Willis Drummond

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Informazio gehiago (2)

Jon Basagurenek ekainaren 2ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:  

SHARON VAN ETTEN, ANGEL OLSEN - LIKE I USED TO
 

MODEST MOUSE - LEAVE A LIGHT ON
 

WILLIS DRUMMOND - LURRUNAREN ATZEAN
 

THE RECORD COMPANY - SPOONFUL 
 

MAIKA MAKOVSKI - REACHING OUT TO YOU
 

MODEST MOUSE - WE ARE BETWEEN
 

ENERITZ FURYAK - SUHARTZEA
 

ZEA MAYS - ADORE
 

WILD PINK - THE SHINING BUT TROPICAL
 

ANGEL STANICH - EL VOLVER
 

DEAP VALLY, JENNY VEE - I LIKE CRIME
 

HEGAZKIN - LEHERGAILUA 
 

JOANA SERRAT - PICTURES

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