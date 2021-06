2021/06/03 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan ekainaren 3an proposatutako kantak Proposamenak: Chill Mafia, Abereh, Willis Drummond, Beñaranks, Habi, The Record Company, Arima, Konpost, Erabatera, Nuevo Catecismo Católico, OLatz Salvador, Aguxtin Alkhat eta Serge. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek ekainaren 4ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

CHILL MAFIA - 31014

ABEREH - ZIRRARA HURA

WILLIS DRUMMOND - LEHENTASUNA

BEÑARANKS - BACK TO THE ROOTS

HABI - IBILI

THE RECORD COMPANY - DEVIL INSIDE

ARIMA - ORBAINAK

KONPOST - THE LAST HUMAN ON EARTH

ERABATERA - IZPI GALDUA

NUEVO CATECISMO CATOLICO - QUEREMOS LA VERDAD

OLATZ SALVADOR - EURIA

MAIKA MAKOVSKI - THE POSSE

AGUXTIN ALKHAT - GAUZA ORO

SERGE - MALETA PREST

RUPER ORDORIKA - EZEKIELEN PROPHEZIA

MATT BERNINGER - IN SPITE OF ME

MORPHINE - CURE FOR PAIN