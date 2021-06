2021/06/04 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan ekainaren 4an proposatutako kantak Proposamenak: Idles, Modest Mouse, Maika Makovski, Audience, Wild Pink, The Record Company, Arima, Eli Paperboy Reed, Hegazkin, Joana Serrat, Ruper Ordorika, Ritchie Sacramento eta Exnovios. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek ekainaren 4ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

IDLES, GANG OF FOUR - DAMAGED GOODS

MODEST MOUSE - LEAVE A LIGHT ON

MAIKA MAKOVSKI - PURPOSE

AUDIENCE - MENDARO FIDDLER

WILD PINK - YOU CAN HAVE IT BACK

THE RECORD COMPANY - I WANNA GET HIGH

ARIMA - ORBAINAK

ELI PAPERBOY REED - TO BE ALONE WITH YOU

HEGAZKIN - IZAR EURITSUA

JOANA SERRAT - DEMONS

RUPER ORDORIKA - NON DUZU ZAURIA?

RITCHIE SACRAMENTO - MOGWAI

EXNOVIOS - LUZ ESPACIO TIEMPO

THE RECORD COMPANY - BALL AND CHAIN