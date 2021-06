2021/06/09 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan ekainaren 9an proposatutako kantak Proposamenak: Night beats + Robert Levon Been, Black rebel Motorcycle Club, Maika Makovski, Gailu, The Wallflowers, Chvrches + Robert Smith, Petti, Nizuri tazuneri, Abereh eta Wolf Alice. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek ekainaren 8ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

NIGHT BEATS, ROBERT LEVON BEEN - NEVER LOOK BACK

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB - SPOOK

MAIKA MAKOVSKI - PLACES WHERE WE USED TO SIT

GAILU - BEGIAK

THE WALLFLOWERS - MAYBE YOUR HEAT’S NOT IN IT NO MORE

CHVRCHES, ROBERT SMITH - HOW NOT TO DROWN

PETTI - ZALDI EMOZIONALAK

NIZURI TAZUNERI - VOILÁ

LORD HURON - MINE FOREVER

ABEREH - HITZEN BILA

WOLF ALICE - HOW CAN I MAKE IT OK?

MANCHESTER ORCHESTRA - ANGEL OF DEATH