2021/06/10 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan ekainaren 10ean proposatutako kantak Proposamenak: Rodeo, Ruper Ordorika, Nahiak Nahi, Aguxtin Alkhat, Ibil Bedi, Anari, Weezer, Arima, Eñaut Elorrieta, Pleura, Viva Belgrado, Joseba Irazoki, Nikotina eta Ekiza. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek ekainaren 10eko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

RODEO - LUR XURGATUAK

RUPER ORDORIKA - JOAN SOSEGUZ

NAHIAK NAHI - UTOPIA AKATU

AGUXTIN ALKHAT - HUTSAREN HATSA

IBIL BEDI - LORERIK GABE

ANARI - AUTODEFINITUA

WEEZER - ALL THE GOOD ONES

ARIMA - NORAEZEAN

EÑAUT ELORRIETA - HARIAK

PLEURA - GRIXAK

VIVA BELGRADO - MAS TRISTE QUE SHINJI IKARI

JOSEBA IRAZOKI - GEZURREZKO BIZIA

NIKOTINA - KONDORRAREN HEGALDIA

EKIZA - BEGIAK IDEKI NITUEN