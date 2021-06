2021/06/15 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan ekainaren 15ean proposatutako kantak Proposamenak: Woods, Audience, Night Beats, The Brian Jonestown Massacre, Limiñanas, Gari, Joana Serrat, Ryan Adams, Chvrches, Jose Gonzalez, Manchester Orchestra, Sleater Kinney eta Black Sabbath. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek ekainaren 15eko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

WOODS - WAITING AROUND FOR A NEW ME

AUDIENCE - HAIZEPELA

NIGHT BEATS - CRYPT

THE BRIAN JONESTOWN MASSACRE - DRAINED

THE LIMIÑANAS - SHADOW PEOPLE

GARI - GAUA

JOANA SERRAT - HOTEL ROOM 609

RYAN ADAMS - DO NOT DISTURB

CHVRCHES - HOW NOT TO DROWN

JOSE GONZALEZ - EL INVENTO

MANCHESTER ORCHESTRA - KEEL TIMING

SLEATER KINNEY - DOWN THE LINE

BLACK SABBATH - AM I GOING INSANE

RYAN ADAMS - IT'S SO QUIET IT'S LOUD

WOODS - WHERE DO YOU GO WHEN YOU DREAM