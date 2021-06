2021/06/18 22:00

Zidorrean

Kantuen zerrenda

'Zidorrean' saioan ekainaren 18an proposatutako kantak

Proposamenak: The The, Gari, Joana Serrat, Songhoy Blues, Audience, Shannon & The Clamps, Sleater Kinney, Danko Jones, Noel Gallagher, Lucy Dacus, Iker Martines, Ryan Adams eta Jose Gonzalez.

Noel Gallagher. Argazkia: Tom Hagen