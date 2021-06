2021/06/21 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan ekainaren 21ean proposatutako kantak Proposamenak: Audience, Shannon & The Clams, Madeleine, Margo Price, Pokey Lafarge, Iseo & Dodosound, Daniel Romano, Quique Gonzalez, I can't wait, Eñaut Elorrieta, Alejandro Escovedo eta Mike Cooley. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Iseo Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Bidali

Esteka kopiatu

Jon Basagurenek ekainaren 21eko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

AUDIENCE - TAKE OFF

AUDIENCE - MAUKA

SHANNON & THE CLAMS - THE BOY

MADELEINE - GURE ETXEA

MARGO PRICE - RED TEMPLE PRAYER

POKEY LAFARGE - GET IT 'FOR IT'S GONE

ISEO & DODOSOUND - ARIGATO

DANIEL ROMANO - RHYTHMIC BLOOD

QUIQUE GONZALEZ - PUEDE QUE ME MUEVA

I CAN'T WAIT - RODRIGO AMARANTE

EÑAUT ELORRIETA - TREN LUZEA - LIVE

ALEJANDRO ESCOVEDO - ALGO AZUL

MIKE COOLEY, PATTERSON HOOD, JASON ISBELL - THE LIVING BUBBA - LIVE