2021/06/22 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan ekainaren 22an proposatutako kantak Proposamenak: L.A. Witch, Coriky, Deap Valley, Audience, The Goon Sax, Pixies, Gailu, Lou Barlow, Vera Fauna + Kiko Veneno, The Hold Steady, Iker Martinez eta Zaldi Herrenak eta Angel Stanich. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek ekainaren 2ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

L.A. WITCH - I WANNA LOSE

CORIKY - CLEAN KILL

DEAP VALLY - AMERICAN COCKROACH

AUDIENCE - TRINKETEN BESTE BAT

THE GOON SAX - IN THE STONE

PIXIES - HERE COMES YOUR MAN - LIVE FROM BURTON CUMMINGS THEATRE

GAILU - BASERRITAR BAT

LOU BARLOW - REASON TO LIVE

VERA FAUNA, KIKO VENENO - MARTES

THE HOLD STEADY - LANYARDS

IKER MARTINEZ ETA ZALDI HERRENAK - INGURATU ZINENEAN*

DYLAN LEBLANC - PLAY WITH FIRE

ANGEL STANICH - MATAR A UN RUISEÑOR

AMYTHYST KIAH & HER CHEST OF GLASS - TROUBLE SO HARD