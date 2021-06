2021/06/29 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan ekainaren 29an proposatutako kantak Proposamenak: His Golden Messenger, Aldous Harding, Madeleine, Heartless Bastards, Mattias Alkberg, Rodrigo Amarante, Mano Diao, Depedro, Hand Habits, Helvetia, Habia eta Nina Simone. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek ekainaren 29ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

HISS GOLDEN MESSENGER - HARDLYTOWN

ALDOUS HARDING - OLD PEEL

MADELEINE - GURE ETXEA

HEARTLESS BASTARDS - HOW LOW

MATTIAS ALKBERG - GUDRUN OCH ANDREAS

RODRIGO AMARANTE - I CAN'T WAIT

MANDO DIAO - LANGSAMT

DEPEDRO - ENTRE EL CIELO Y EL BARRO

HAND HABITS - MOTHERLESS

HELVETIA - ROCKS ON THE RAMP

HABIA - OLERKIA

MIKE COOLEY, PATTERSON HOOD, JASON ISBELL - DADDY NEEDS A DRINK

NINA SIMONE - TO LOVE SOMEBODY - LIVE AT CASINO KURSAAL

AUDIENCE - GAURTIK AURRERA

CAR SEAT HEADREST - GOLDEN YEARS