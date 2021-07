2021/06/30 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan ekainaren 30ean proposatutako kantak Proposamenak: Gary Louris, Wavves, Ekiza, Modest Mouse, Tatxers, Monster Magnet, The Lone Below, Coltan, Sua, Pond, Wet legm Unkown Mortal Orchestra, Nueva Vulcano eta Facs. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek ekainaren 30eko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

GARY LOURIS - NEW NORMAL

WAVVES - SINKING FEELING

EKIZA - BEGIAK IDEKI NITUEN

MODEST MOUSE - WALKING AND RUNNING

TATXERS - URTE KONTUA

MONSTER MAGNET - MR. DESTROYER

THE LONE BELOW - O' BE JOYFUL

COLTAN - BLOOD COLTAN

SUA - ZAPATU GAUA

POND - AMERICA'S CUP

WET LEG - CHAISE LONG

UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA - WEEKEND RUN

NUEVA VULCANO - SUFICIENTEMENTE

FACS - STRAWBERRY COUGH