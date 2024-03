Gernikako piper berdeak, urdaiazpikoa, txistorra, trufa eta txuletoia, Augustako Jon Rahmen menua

Gernikako piper berdeak, urdaiazpikoa, txistorra, trufarekin egindako pintxoak, txangurro entsalada eta txuletoia dira Jon Rahmek Jose Andres chefarekin batera Augustako Mastersean koroa defendatu aurretik eskainiko duen afarirako prestatutako euskal espezialitateetako batzuk.

Barrikako golf-jokalariak historia egin zuen 2023an Masterseko jaka berde ikonikoa eskuratzean, eta prentsaurreko birtual batean errepasatu du Augusta National Golf Courseko txapelketaren aurreko afarirako prestatu duen menua, "etxean" balego jango lituzkeen plater batzuekin.

Kartan antxoak, Gernikako piper berdeak, dilistak, trufa pintxoak, arrautza nahasiak, txangurro entsalada, olibak, urdaiazpikoa, txorizoa, solomoa, txistorra, kroketak, patata tortilla, txuletoia, arrain zuria, eta baita hostopil batzuk ere sartzen dira, inguruko ardo zuri eta beltzaren aukeraketa bereziarekin batera.

"Jose Andresi deitu nion eta hamar segundotara menua egin zidan. Nik esan nion 'sartu hau', oso dei azkarra izan zen eta aholkurik onena eman zidan, 'egizu menua, egizu nahi duzun afaria zeure buruarentzat, etxean bazina bezala'", kontatu du Rahmek.

"Eta horixe egin nuen. Gauza tradizionalak dira. Niri gustatzen zaizkidan gauzak dira. Josek agintea hartu zuen, ez dut ezertan mugatuko, baina aholku hori eman zidan. Ez nezala pentsatu zer gustatuko zaien gehien, baizik eta niri zer gustatuko litzaidakeen ", gaineratu du.

