2021/06/03 Saskibaloia Gurpil-aulkiko saskibaloia Albacetek hartuko du Errege Kopa Bidaideak Bilbao taldeak ACE Kanaria Handiaren kontra jokatuko ditu final-laurdenak.

Gurpil-aulkiko saskibaloiko talderik onenek Koparekin dute hitzordua asteburu honetan. 43. edizioa La Roda eta Albacete herrietan jokatuko da BSR Amiab Albacete anfitrioia dela.

Aurreneko partidak larunbatean izango dira goizeko 09:30ean: Ilunion vs Mideba (La Roda) eta BSR Amiab vs Amfiv de Vigo (Albacete); 11:30ean, aldiz, Amivel vs Fundación Aliados de Valladolid (La Roda) eta Bidaideak Bilbao-ACE Kanaria Handia (Albaceteko Lepanton) partidak jokatuko dira.

Larunbatean bertan arratsaldeko 17:00etan finalerdiak jokatuko dira goizeko lehen partiden arteko irabazleekin eta bigarren finalerdia bigarren neurketetako garaileen artean.

Final handia igandean izango da goizeko 11:00etan.