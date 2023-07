LeBron Jamesek jokatzen jarraituko duela iragarri du, 21. denboraldiari ekinez

LeBron Jamesek NBAko 2023-2024 denboraldian jokatuko duela iragarri du asteazken honetan. Azken play-offetan zalantzan utzi zuen erretiroa hartuko ote zuen ala ez.

"Pistan nire onena emateko gai ez naizenean, orduan akabera izango da. Zuen onerako, ordea, ez da oraindik egun hori iritsi", esan du LeBronek ESPN kateak kirolari onenak saritzeko antolatutako ESPYS galan.

