Bilboko Aste Nagusiak guztion gustuko kontzertuak dakartza

Txoznagunean hainbat kontzertu izango dira eta baita Abandoibarran (Betagarri, Macaco, etab.) eta Europa Parkeko, Txurdinagan, espazio berrian (The Zombie Kids, Auryn, etab. arituko dira bertan).

Bilboko Aste Nagusia 2013k guztiontzat kontzertuak dakartza eta hiriko hainbat gunetan. Hauek dira egunotako proposamenak:

Larunbata, abuztuaren 17an:

23:30ean: Betagarri (Abandoibarra)

20:00etan: Papawanda + The Great Barrier + The Brand New Sinclairs. (Bilborock)

23:00etan: Guadalupe Plata + Dead Bronco + The Last Fair Deal vs. Rory Gallagher (Kafe Antzokia)

Igandea, abuztuaren 18an:

20:00etan: Estampida + Tight Leash (Bilborock)

23:30ean: The Cherry Boppers vs. Soul-Funk + Akatz vs. Skatalites (Algara Konpartsa)

23:30ean: Skakeitan + Juantxo Skalari (Kaskagorri konpartsa)

Astelehena, abuztuaren 19an:

23:30ean: Ana Belén (Abandoibarra)

20:00etan: Las Sexpeares + Radiocrimen (Bilborock)

23:30ean: Makala Jazz Funk Band (Algara konpartsa)

23:30ean: Zuloak + Skasti (Kulturgunea)

Asteartea, abuztuaren 20an:

23:30ean: Macaco (Abandoibarra)

23:30ean: Bon Scott Revival Show (AC/DC Tribute) + Ramonetarrak (Ramones Tribute) (Algara konpartsa)

20:00etan: Unbreath + Conflict Noise (Bilborock)

Asteazkena, abuztuaren 21ean:

00:00etan: 'Gaztea Gaua' + The Zombie Kids (Europa Parkea-Txurdinaga)

23:30ean: Willis Drummond + Belako (Algara konpartsa)

20:00etan: Ultraligeros + Peligro Martínez (Bilborock)

23:00etan: Josh Rouse + The Fakeband + Garrett Klahn (Kafe Antzokia)

Osteguna, abuztuaren 22an:

00:00etan: Aste Nagusi Dance (Europa Parkea - Txurdinaga)

20:00etan: Maderacore + Señores (Bilborock)

Ostirala, abuztuaren 23an:

00:00etan: La Pegatina (Europa Parkea - Txurdinaga)

23:30ean: Arrebato (Abandoibarra)

20:00etan: Undécimo Mandamiento + B.C. Bombs (Bilborock)

23:00etan: The Riff Truckers + Mobydick Band (Kafe Antzokia)

Larunbata, abuztuaren 24an:

23:30ean: Fangoria + Nancys Rubias (Abandoibarra)

00:00etan: Auryn (Europa Parkea - Txurdinaga)

20:00etan: Airless + Quaoar (Bilborock)

23:00etan: Cápsula + The Allnighters + Screamin' George & The Hustlers (Kafe Antzokia)