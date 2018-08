Musika

The Beatlesek 'Love' diskoa salduko du iTunesen

2011/02/02

Otsailaren 8an ikusiko du argia edizio esklusibo horrek eta bi abestiren nahasketa berriak jasotzen ditu.

Otsailaren 8an argitaratuko dute The Beatlesen Love diskoa iTunesen. "The fool on the hill" eta "Girl" abestien nahasketa berriak biltzen ditu, EMI&' || 'nbsp;diskoetxeak jakinarazi duenez.



Diskoaren bertsio digitalaz gain, 2006an lehen aldiz argitaratua, Applen deskargen dendak "All Together Now" dokumentala jarriko du salgai, Cirque du Soleilen "Love" ikuskizunean oinarrituta. Pelikula 84 minutukoa da, material berri askorekin.



Applek lehen aldiz egin du bat antzerki konpainia batean, "Love" ikuskizunean. 2006an estreinatu zuten Las Vegasen eta lau milioi lagunek ikusi dute dagoeneko.



2010eko azaroan, The Beatlesen 13 diskoak modu digitalean saldu dituzte lehen aldiz iTunes plataforman. Gainera, "Beatles Box Set" berezia jarri zuten salgai. Momentuz, bost milioi abesti eta milioi bat disko saldu dituzte dagoeneko mundu osoan zehar iTunes bidez, EMI&' || 'nbsp;diskoetxearen datuen arabera.