Musika

Kontzertua

Bob Dylan Baionan ikusteko sarrerak: apirilaren 4an salgai

2012/03/30

Bakarlari estatubatuarra Baionako zezen-plazan izango da uztailaren 20an , 21:30ean.

Bob Dylan Baionako zezen-plazan izango da, uztailaren 20an, 21:30ean. Bakarlari estatubatuarra FIB jaialdiko kartelburu izango da (The Stone Roses, New Order, Florence and the Machine eta At the Drive-in taldeekin batera arituko da, besteak beste) eta egun batzuk geroago Lapurdiko udalerrian izango da.



Prolymp musika-eragileak jakinarazi duenez, sarrerak apirilaren 4an jarriko dituzte salgai "ohiko puntuetan" eta turismo bulegoan.