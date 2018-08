Musika

Madeleine Peyrouxek eta Neneh Cherryk itxiko dute Donostiako Jazzaldia

2012/07/23

Madeleine Peyroux Kursaalen izango da. Neneh Cherryk omenaldia egingo dio aitari, Trinitate plazan, eta Miles Smiles taldeak Miles Davis handia gogoratuko du.

Albisteak (1) Donostiako Jazzaldia saria jaso du Jimmy Cobbek

Astelehen honetan itxiko dute Donostiako Jazzaldiaren 47. edizioa. Azken jardunaldian, Madeleine Peyroux izango da Kursaalen, eta Trinitate plazan, berriz, Neneh Cherry & The Thing eta Miles Smiles arituko dira.

Bere ahots berezia eta sentiberatasuna direla-eta, ''XXI. mendeko Billie Holiday'' gisa definitu dute askok Madeleine Peyroux. 1996an kaleratu zuen Dreamland estreinako lana, eta sekulako iraultza ekarri zuen emakumeek kantatutako jazzera, 200.000 ale baino gehiago salduta.

Careless Love, Half the Perfect World eta Bare Bones Standing on the Rooftop lanak kaleratu ditu ondoren, eta horiekin ere arrakasta handia lortu du, salmentan zein kritika mailan. BBCk Nazioarteko Artista Onena izendatu zuen 2007an, jazz sarietan.



Donostiako zuzenekoan, Shane Theriot (gitarra), Ted Baker (teklatuak), Barak Mori (baxua) eta Darren Beckett (bateria) izango ditu Madeleine Peyrouxek taula gainean lagun, 17:30ean.



20:00etatik aurrera, bestalde, Neneh Cherry & The Thing arituko dira Trinitate plazan. Hirukote suediar-norvegiarra da The Thing, eta jazz free doinuetan oinarritutako musika jorratzen dute. Doinu horien adierazle nagusietako bat izan zen 1995ean zendutako Don Cherry, eta, beraz, logikoa da Neneh Cherry haren alabarekin elkartu izana tronpeta-jotzaile handiari omenaldia egiteko.



Azkenik, Robben Ford (gitarra), Wallace Roney (tronpeta), Rick Margitza (saxoa), Joey DeFrancesco (Hammond organoa), Darryl Jones (baxua) eta Omar Hakim (bateria) ere izango dira Trinitate plazako agertokian, Miles Davis musikaria gogoratzeko.



UZTAILAREN 23A. PROGRAMAZIOA

KURSAAL

17:30 / 40 euro, 35 euro, 20eutro

Madeleine Peyroux

TRINITATE PLAZA

20:00 28 euro

Neneh Cherry & The Thing: Tribute to Don Cherry

Miles Smiles (Robben Ford, Rick Margitza, Wallace Roney, Joey DeFrancesco, Darryl Jones, Omar Hakim)

SAN TELMO MUSEOA / SKODA ESPAZIOA

23:30 12 euro

ELIZA

Gonzalo Tejada + Olivier Ker Ourio

KLAUSTROA

Nils Petter Molvaer

FRIGO ESPAZIOA: DOAKO SARRERA

19:00 Youn Sun Nah

21:30 Ximo Tebar & IVAM Jazz Ensemble (featuring Roque Martínez)

24:00 La Prima Janis

HEINEKEN TERRAZA: DOAKO SARRERA

19:00 Gabacho Connection

23:00 R.S. Factor

COCA-COLA ESPAZIOA: DOAKO SARRERA

19:00 Miguel Salvador Quartet

23:00 Ornetillos

NAUTICOOL

17:00 DJ Makala

18:30 DJ Arka

20:00 Bridges Trio + David Soler

21:30 DJ Makala

23:00 Jazz Triangle

24:30 DJ Arka

ALTXERRI

10 euro (edaria barne)

24:00 Groove Box