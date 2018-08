David Bowie musikari britainiarra hil da

David Bowie abeslari eta rock izar britainiarra hil da gaur, 69 urte zituela. Minbizia zuen, eta 18 hilabete eman ditu gaixotasun horren kontra borrokan.

Albistea Twitterren eman dute, sare sozialean abeslariak zuen kontuan:

"David Bowie gaur hil da, familiakoen artean, bakean, 18 hilabeteko borroka adoretsuaren ostean", irakur daiteke mezuan. "Zuotako asko ere triste egongo zarete, baina familiaren intimitatea errespetatzeko eskatzen dizuegu", erantsi dute oharrean.

Gerora, Ducan Jones semeak baieztatu du albistea, honek ere, Twitterren:

Very sorry and sad to say it's true. I'll be offline for a while. Love to all. pic.twitter.com/Kh2fq3tf9m