kultura

OSCAR SARIAK

'The revenant' filma nagusi, Oscarretarako izendapenen artean

AGENTZIAK | ERREDAKZIOA

2016/01/14

'The revenant', 'La gran apuesta', 'El puente de los espías', 'Brooklyn', 'Mad Max: Furia en la carretera', 'Marte', 'Room' eta 'Spootlight' zintak izendatu dituzte pelikula onenaren atalean.

Alejandro Gonzalez Iñarritu zine-zuzendari mexikarraren "The revenant" filmak lortu du izendapen gehien 2016ko Oscar sarietarako: denera, 12 izendapen jaso ditu, tartean film eta zuzendari onenarenak.

Faboritoen artean dago, baita ere, "Mad Max" zinta, 10 izendapen jasota. "Marte" pelikulak, berriz, zazpi izendapen jaso ditu, eta "Carol", "Spotlight" eta "El puente de los espías" lanek, seina.

Pelikula onenaren sarirako bidean, Iñarrituk ondorengo zintak izango ditu parez pare, lehian: George Millerren "Mad Max", Lenny Abrahamsonen "Room", Tom McCarthyren "Spotlight" eta Adam McKayren "La gran apuesta".

Emakumezko aktore onenaren atalari dagokionez, izendatuak ondorengoak dira: Brie Larson (Room"), Cate Blanchett ("Carol"), Charlotte Rampling ("45 años"), Jennifer Lawrence ("Joy") eta Saoirse Ronan ("Brooklyn"). Antzeztaldeko emakumezko aktorerik onenaren atalean, berriz, honakoak: Alicia Vikander ("La chica danesa"), Jennifer Jason Leigh ("Los odiosos ocho"), Kate Winslet ("Steve Jobs"), Rachel McAdams ("Spotlight") eta Rooney Mara ("Carol").

Gizonezko aktore onenaren atalean lehian arituko diren aktoreen izen-abizenak, horra: Bryan Cranston ("Trumbo"), Eddie Redmayne ("La chica danesa"), Leonardo DiCaprio ("The revenant"), Matt Damon ("Marte") eta Michael Fassbender ("Steve Jobs"). Eta antzeztaldeko gizonezko aktorerik onenaren zerrendarako ondorengo aktoreak aukeratu dituzte: Christian Bale ("La gran apuesta"), Mark Ruffalo ("Spotlight"), Mark Rylance ("El puente de los espías"), Sylvester Stallone ("Creed. La leyenda de Rocky") eta Tom Hardy ("The revenant").

Hollywoodeko Zine Akademiak gaur eman ditu jakitera 2016ko Oscar Sarietarako izendapenak. Urtero bezala, Beverly Hillseko Samuel Goldwyn antzokian egin dute aurkezpena. Guillermo del Toro eta Ang Lee aktoreek, John Krasinski zine zuzendariak eta Cheryl Boone Isaacs Akademiako presidenteak eman dituzte jakitera izendapenak.

Otsailaren 28an egingo da sari banaketa ekitaldia, Hollywoodeko Dolby antzokian. Chris Rock aktore estatubatuarrak zuzenduko du zeremonia.

Aurtengo izendatu nagusien zerrenda:

ANIMAZIOZKO PELIKULA ONENA

Del revés

Anomalisa

When Marnie was there

Boy in the world

La oveja Shawn

GIDOI ORIGINAL ONENA

El puente de los espías

Ex machina

Del revés

Spotlight

EGOKITUTAKO GIDOI ONENA

La gran apuesta

Brooklyn

Marte

Carol

La habitación

ATZERRIKO PELIKULA ONENA

El hijo de Saúl

El abrazo de la serpiente

A war

Munstang

Theeb

EKOIZPEN DISEINU ONENA

El puente de los espías

Mad Max

La chica danesa

Marte

The Revenant

ARGAZKIGINTZA ONENA

Carol

Los odiosos ocho

Sicario

The Revenant

Mad Max

JANTZITEGI ONENA

Carol

Cinderella

Danish Girl

Mad Max

The Revenant

MUNTAIA ONENA

Mad Max

Spotlight

Star Wars

La gran apuesta

The Revenant

EFEKTU BEREZI ONENAK

Ex Machina

Mad Max: Fury Road

The Martian

The Revenant

Star Wars: The Force Awakens

MAKILAJE ONENA

Mad Max

El abuelo que saltó por una ventana y se largó

The Revenant

SOINU EDIZIO ONENA

Mad Max

Sicario

Star Wars

Marte

The Revenant

SOINU NAHASKETA ONENA

El puente de los espías

Mad Max

Star Wars

Marte

The Revenant

SOINU BANDA ONENA

El puente de los espías

Carol

Sicario

Star Wars

Los odiosos ocho

ABESTI ONENA

50 sombras de Grey

Racing Extinction

La juventud

The hunting ground

Spectre

DOKUMENTAL ONENA

Amy

Cartel Land

Look of Silence

What Happened Miss Simone

Winter for Fire

FILM LABUR ONENA

Ave Maria

Day One

Everything will be Okay

Shok

Stutterer

FILM LABUR DOKUMENTAL ONENA

A girl in the river: the price of forgiveness

Body team 12

Chau, beyond the lines

Claude Lanzmann: spectres of the Shoah

Last day of freedom

ANIMAZIOZKO FILM LABUR ONENA

Bear Story, Prologue

Snjay

Cosmos

World of Tomorrow