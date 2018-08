Oscarrak

Palmaresa

Oscarren 88. edizioko irabazleen zerrenda

Agentziak | Erredakzioa

2016/02/29

Oscar sarietako atal guztien irabazleen zerrenda.

FILM ONENA

“Spotlight”

ZUZENDARI ONENA

Alejandro G. Iñárritu, (“The Revenant”)

GIZONEZKO AKTORE ONENA

Leonardo DiCaprio, (“The Revenant”)

EMAKUMEZKO AKTORE ONENA

Brie Larson (“Room”)

BIGARREN MAILAKO GIZONEZKO AKTORE ONENA

Mark Rylance (“Brige of Spies”)

BIGARREN MAILAKO EMAKUMEZKO AKTORE ONENA

Alicia Vikander (“The Danish Girl”)

ANIMAZIOZKO FILM ONENA

“Inside Out”

JATORRIZKO GIDOI ONENA

“Spotlight” (Tom McCarthy eta Josh Singer)

GIDOI EGOKITU ONENA

“The Big Short” (Charles Randolph eta Adam McKay)

ATZERRIKO FILM ONENA

“Son of Saul” (Hungaria)

EKOIZPEN DISEINU ONENA

“Mad Max: Fury Road” (Colin Gibson)

ARGAZKILARITZA ONENA

“The Revenant” (Emmanuel Lubezki)

JANTZI ONENAK

“Mad Max: Fury Road” (Jenny Beavan)

EDIZIO ONENA

“Mad Max: Fury Road” (Margaret Sixel)

EFEKTU BEREZI ONENAK

“Ex Machina” (Andrew Whitehurst, Paul Norris, Mark Ardington eta Sara Bennett)

MAKILLAJE ETA ILE-APAINKETA ONENA

“Mad Max: Fury Road” (Lesley Vanderwalt, Elka Wardega eta Damian Martin)

SOINU EDIZIO ONENA

“Mad Max: Fury Road” (Mark Mangini eta David White)

SOINU NAHASKETA ONENA

“Mad Max: Fury Road” (Chris Jenkins, Gregg Rudloff eta Ben Osmo)

SOINU BANDA ONENA

“The Hateful Eight" (Ennio Morricone)

JATORRIZKO ABESTI ONENA

“Writing's On The Wall” (Spectre) - Sam Smith eta Jimmy Napes

DOKUMENTAL ONENA

“Amy” (Asif Kapadia)

FILM LABUR ONENA

“Stutterer” (Benjamin Cleary eta Serena Armitage)

FILM LABUR DOKUMENTAL ONENA

“A Girl in the River: The Price of Forgiveness”

ANIMAZIOZKO FILM LABUR ONENA

“Bear Story” (Gabriel Osorio)