Oscarrak

Irabazleen zerrenda

Oscar sarien 90. edizioaren palmaresa

Agentziak

2018/03/05

Hollywoodeko Akademiak Oscar sariak banatu ditu bart, eta “The shape of water” eta Guillermo del Toro horren zuzendaria gailendu dira film eta zuzendari onenen atalean.

Hau da Zinematografia Arte eta Zientzien Akademiak banatzen dituen sarien 90. edizioaren irabazleen zerrenda.

FILM ONENA

The shape of water

ZUZENDARI ONENA

Guillermo del Toro (The shape of water)

GIZONEZKO AKTORE ONENA

Gary Oldman (The darkest hour)

EMAKUMEZKO AKTORE ONENA

Frances McDormand (Three billboards outside Ebbing, Missouri)

BIGARREN MAILAKO EMAKUMEZKO AKTORE ONENA

Allison Janney (I, Tonya)

BIGARREN MAILAKO GIZONEZKO AKTORE ONENA

Sam Rockwell (Three billboards outside Ebbing, Missouri)

JATORRIZKO GIDOI ONENA

Jordan Peele (Get out)

GIDOI EGOKITU ONENA

James Ivory (Call me by your name)

ATZERRIKO FILM ONENA

Una mujer fantástica (Txile)

ANIMAZIOZKO FILM ONENA

Coco

ARGAZKILARITZA ONENA

Roger Deakins (Blade Runner 2049)

SOINU BANDA ONENA

Alexandre Desplat (The shape of water)

ABESTI ONENA

“Remember Me” (Kristen Anderson Lopez & Robert Lopez), “Coco”

SOINU MUNTATZE ONENA

Alex Gibson & Richard King (Dunkirk)

SOINU NAHASKETA ONENA

Mark Weingarten, Gregg Landaker & Gary A. Rizzo (Dunkirk)

EKOIZPEN DISEINU ONENA

Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin & Shane Vieau (The shape of water)

JANTZI ONENAK

Mark Bridges (The invisible threat)

EDIZIO ONENA

Lee Smith (Dunkirk)

EFEKTU BEREZI ONENAK

John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, Gerd Nefzer (Blade Runner 2049)

MAKILLAJE ETA ILE APAINKETA ONENA

Kazuhiro Tsuji, David Malinowski & Lucy Sibbick (The darkest hour)

DOKUMENTAL ONENA

Icarus

FILM LABUR DOKUMENTAL ONENA

Heaven is a Traffic Jam on the 405

FIKZIOZKO DOKUMENTAL ONENA

The silent child

ANIMAZIOZKO FILM LABUR ONENA

Dear Basketball