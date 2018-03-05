Oscarrak
Irabazleen zerrenda
Oscar sarien 90. edizioaren palmaresa
Agentziak
2018/03/05
Hollywoodeko Akademiak Oscar sariak banatu ditu bart, eta “The shape of water” eta Guillermo del Toro horren zuzendaria gailendu dira film eta zuzendari onenen atalean.
Hau da Zinematografia Arte eta Zientzien Akademiak banatzen dituen sarien 90. edizioaren irabazleen zerrenda.
FILM ONENA
The shape of water
ZUZENDARI ONENA
Guillermo del Toro (The shape of water)
GIZONEZKO AKTORE ONENA
Gary Oldman (The darkest hour)
EMAKUMEZKO AKTORE ONENA
Frances McDormand (Three billboards outside Ebbing, Missouri)
BIGARREN MAILAKO EMAKUMEZKO AKTORE ONENA
Allison Janney (I, Tonya)
BIGARREN MAILAKO GIZONEZKO AKTORE ONENA
Sam Rockwell (Three billboards outside Ebbing, Missouri)
JATORRIZKO GIDOI ONENA
Jordan Peele (Get out)
GIDOI EGOKITU ONENA
James Ivory (Call me by your name)
ATZERRIKO FILM ONENA
Una mujer fantástica (Txile)
ANIMAZIOZKO FILM ONENA
Coco
ARGAZKILARITZA ONENA
Roger Deakins (Blade Runner 2049)
SOINU BANDA ONENA
Alexandre Desplat (The shape of water)
ABESTI ONENA
“Remember Me” (Kristen Anderson Lopez & Robert Lopez), “Coco”
SOINU MUNTATZE ONENA
Alex Gibson & Richard King (Dunkirk)
SOINU NAHASKETA ONENA
Mark Weingarten, Gregg Landaker & Gary A. Rizzo (Dunkirk)
EKOIZPEN DISEINU ONENA
Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin & Shane Vieau (The shape of water)
JANTZI ONENAK
Mark Bridges (The invisible threat)
EDIZIO ONENA
Lee Smith (Dunkirk)
EFEKTU BEREZI ONENAK
John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, Gerd Nefzer (Blade Runner 2049)
MAKILLAJE ETA ILE APAINKETA ONENA
Kazuhiro Tsuji, David Malinowski & Lucy Sibbick (The darkest hour)
DOKUMENTAL ONENA
Icarus
FILM LABUR DOKUMENTAL ONENA
Heaven is a Traffic Jam on the 405
FIKZIOZKO DOKUMENTAL ONENA
The silent child
ANIMAZIOZKO FILM LABUR ONENA
Dear Basketball
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