2021/04/26 "Nomadland" nagusi, Oscarren gauean N. V. | EITB Media Kapitalismoaren ajeei buruzko lanak eraman du film onenaren saria. Chloé Zhao berorren zuzendariak zuzendari onenaren saria irabazi du, eta Frances McDormand protagonistak emakumezko onenenaren saria.

"Nomadland" filmak irabazi du pelikula onenaren Oscar saria, Hollywoodeko Zinema Akademiaren sarien 93. edizioan.

Chloé Zhao nomada gisa bizi diren estatubatuarrei buruzko film horren zuzendariak irabazi du, gainera, zuzendari onenaren saria, eta historia egin du horrela, ia ehun urteko historian sari hori eraman duen bigarren emakumea baita, Kathryn Bigelowk 2010ean irabazi eta gero. Hori gutxi ez, eta Frances McDormand "Nomadlan"en protagonistak emakumezko aktore protagonista onenaren saria eraman du, bere ibilbideko hirugarrena "Fargo" eta "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" lanengatik eraman zituenen ondoren.

Kapitalismoaren hondarrak, aberastasunaren banaketa bidegabearen ajeak, erakusten dituen lanaren zuzendariak filmak irudikatzen duen eta filmatze lanetan egindako bidaia luzeetan ezagutu zuen nomaden komunitateari eskaini dio saria. “Eskerrik asko erresilentziaren eta itxaropenaren balioa irakasteagatik eta benetako ontasuna zer den gogorarazteagatik”, adierazi du Pekinen jaiotako zinemagileak gala ezohikoan egin duen hitzaldian.

Interpretazio arloan, Anthony Hopkinsek eraman du gizonezko aktore onenaren saria, "The father" lanean egindako paper hunkigarriagatik. Eta bigarren mailako aktoreen ataletan, sariak Youn Yuh-jung "Minari"ko amamarentzat eta Daniel Kaluuya "Judas and the Black Messiah"n Fred Hampton Pantera Beltzen buruarena egiten duen britainiar aktorearentzat izan dira. Hegokorear aktoreak oso hunkituta jaso du estatuatxoa Brad Pittek eman dionenea, eta harrituta agertu da besteak beste Glenn Close lehiakideei gailendu zaiolako.

"Nomadland"ek atal nagusietan erakutsitako nagusitasunaz haraindi, sariak nahiko banatuta gelditu dira, eta gidoiaren arloan, berbarako, "Promising Young Woman"ek jatorrizko gidoiaren saria irabazi du eta "The father"ek gidoi egokituarena.

Bestalde, "Soul"ek Pixarren lidertza berretsi du animaziozko filmaren atalean, eta "Druk" Thomas Vinterbergen danimarkar pelikulak irabazi du atzerriko film onenaren saria.

Sariak irabai dituzte, halaber, "Sound of Metal"ek (editatze eta soinu onenak) eta "Mank" guztira izendapen gehien, hamar, bildu zituen lana, zeinak azkenean bi estatuatxo bereganatu dituen, argazkilaritza ekoizpen diseinu onenenak.