Zinema

Oscarrak

'Gravity' eta 'American Hustle', Oscar sarietako faboritoak

E.G. | N.V.

2014/01/16

Bi filmek 10na izendapen jaso dituzte, Chris Hemsworth "Thor" eko protagonistak eta Cheryl Boone Isaacs Akademiako presidenteak gidatutako ekitaldi labur batean.

"American Hustle" eta "Gravity" dira faboritoak Oscarren 86. ekitaldiaren atarian: hamarna izendapen lortu dituzte filmek.

"Twelve Years a Slave" bat gutxiago jaso du, baina protagonismoa hartuko du, itxura denez, martxoaren 2an Hollywoodeko Dolby antzokian izango den zeremonian.

Seina izendapen jaso ditzute "Captain Phillips", "Dallas Buyers Club" eta "Nebraska" filmek, eta bat gutxiago "Her"ek eta"The Wolf of Wall Street"ek.

"Philomena" filma lau estatuatxo irabazteko lehian izango da, eta "Blue Jasmine" eta "The Hobbit: The Desolation of Smaug"ek hiru ataletan goraipatu dituzte.

Pelikula onena

"12 Years a Slave"

"Gravity"

"American Hustle"

"The Wolf of Wall Street"

"Captain Phillips"

"Dallas Buyers Club"

"Nebraska"

"Phillomena"

"Her"



Zuzendari onena

Alfonso Cuarón ("Gravity")

Steve McQueen ("12 Years a Slave")

David O. Russell ("American Hustle")

Martin Scorsese ("The Wolf of Wall Street")

Alexander Payne ("Nebraska")

Emakumezko aktore onena

Amy Adams ("American Hustle")

Meryl Streep ("August: Osage County")

Cate Blanchett ("Blue Jasmine")

Judi Dench

Sandra Bullock ("Gravity")

Gizonezko aktore onena

Jared Leto por ("Dallas Buyers Club")

Michael Fassbender ("12 Years a Slave")

Bakhad Abdi ("Captain Phillips")

Bradley Cooper ("American Hustle")

Jonah Hill ("The Wolf of Wall Street").

Antzeztaldeko emakumezko aktore onena

Jennifer Lawrence ("American Hustle")

Lupita Nyong'o ("12 Years a Slave")

June Squibb ("Nebraska")

Julia Roberts ("August: Osage County")

Sally Hawkins ("Blue Jasmine")

Antzeztaldeko gizonezko aktore onena



Barkhad Abdi ("Captain Phillips")

Bradley Cooper ("American Hustle")

Michael Fassbender ("12 Years a Slave")

Jonah Hill ("The Wolf of Wall Street")

Jared Leto ("Dallas Buyers Club")

Atzerriko film onenaren sariari dagokionez, bost lan hauetako batek irabaziko du: 'The Broken Circle Breakdown' (Belgika), 'La grande bellezza' (Italia), 'La caza' (Danimarka), "The Missing Picture" (Kanbodia) eta "Omar" (Palestina).

Abesti original onenaren sarirako hautagaiak hauek dira: U2 talde irlandarra, Urrezko Globoa irabazi berritan, Nelson Mandelari buruzko azken filmerako egin duen kantuagatik, Karen O Yeah Yeah Yeahseko abeslaria "The Moons Song" "Her" filmerako egindako abestiagatik eta Pharrel Williams "Happy" kantuagatik ("Despicable Me 2" filma). Gainera, Bruce Broughton batetik eta Kristen Anderson-Lopez eta Robert Lopez bestetik ere Oscarra irabazteko norgehiagokan daude.