Zinema

'Boyhood' hazi egin da

2015eko Urrezko Globoetako palmaresa

Erredakzioa

2015/01/12

Hollywoodeko Prentsa Atzerritarraren Elkarteak (HFPA) zinema eta telebistako fikzio lanik onenen sariak banatu ditu gaur goizaldean Beverly Hillsen.

Hauek irabazi dituzte 2015eko Urrezko Globoak:

FILM DRAMATIKORIK ONENA: 'Boyhood'

FILM KOMIKO EDO MUSIKALIK ONENA: 'The Grand Hotel Budapest'

ZUZENDARIRIK ONENA: Richard Linklater ('Boyhood')

DRAMETAKO GIZONEZKO AKTORERIK ONENA: Eddie Redmayne ('The theory of everything')

KOMEDIA EDO MUSIKALETAKO AKTORERIK ONENA: Michael Keaton ('Birdman')

DRAMETAKO EMAKUMEZKO AKTORERIK ONENA: Julianne Moore ('Still Alice')

KOMEDIA EDO MUSIKALETAKO EMAKUMEZKO AKTORERIK ONENA: Amy Adams ('Big Eyes')

ANTZEZTALDEKO GIZONEZKO AKTORERIK ONENA: J.K. Simmons ('Whiplash')

ANTZEZTALDEKO EMAKUMEZKO AKTORERIK ONENA: Patricia Arquette ('Boyhood')

ANIMAZIOZKO FILMIK ONENA: 'How to Train Your Dragon 2'

FILM ATZERRITARRIK ONENA: 'Leviatán'

GIDOIRIK ONENA: 'Birdman'

SOINU-BANDARIK ONENA: 'The Theory of Everything'

JATORRIZKO KANTURIK ONENA: Glory ('Selma')

TELESAIL DRAMATIKORIK ONENA: 'The Affair'

TELESAIL DRAMATIKOETAKO GIZONEZKO AKTORERIK ONENA: Kevin Spacey ('House Of Cards')

TELESAIL DRAMATIKOETAKO EMAKUMEZKO AKTORERIK ONENA: Ruth Wilson ('The Affair')

KOMEDIA EDO MUSIKALIK ONENA: 'Transparent'

KOMEDIA EDO MUSIKALETAKO GIZONEZKO AKTORERIK ONENA: Jeffrey Tambor ('Transparent')

KOMEDIA EDO MUSIKALETAKO GIZONEZKO AKTORERIK ONENA: Gina Rodriguez ('Jane The Virgin')

ANTZEZTALDEKO GIZONEZKO AKTORERIK ONENA: Matt Bomer ('The Normal Heart')

ANTZEZTALDEKO EMAKUMEZKO AKTORERIK ONENA: Joanne Froggatt ('Downton Abbey')

MINITELESAIL EDO TELEFILMIK ONENA: 'Fargo'

MINITELESAIL EDO TELEFILMETAKO GIZONEZKO AKTORERIK ONENA: Billy Bob Thornton ('Fargo')

MINITELESAIL EDO TELEFILMETAKO EMAKUMEZKO AKTORERIK ONENA: Maggie Gyllenhaal ('The Honorable Woman')