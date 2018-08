Zinema

Felipe Cazalsen 'Chicogrande' filmak irekiko du Zinemaldia

2010/08/20

Liu Hao zuzendariaren 'Addicted to Love', Kim Jee-Woonen 'Akma-reul Bo-at-da/I Saw the Devil', eta Sophie Heldman zuzendariaren 'Satte Farben vor Schwarz' ere Sail Ofizialean izango dira.

Chicogranderen abiapuntua egiazko gertakizun bat da: Pancho Villak Mexiko Berriko Columbus herrixka inbaditu ondoren AEBetako tropek liderra akabatzeko asmoz egin zuten zigor espedizioa. Mexikon zein nazioartean ospe handia duen aktore bat, Damián Alcázar, dago aktore-zerrendaren buruan. Felipe Cazalsek hainbat nazioarteko zinema jaialditan parte hartu du eta sari garrantzitsu ugari lortu ditu bere ibilbide luzean zehar. 1985ean Zilarrezko Maskorra irabazi zuen Los motivos de Luz filmarekin eta 1989an Zinemaldiko Epaimahai Ofizialeko kide izan zen. Aurrekoan iragarri genuen Naomi Kawaseren Genpin lanaz gain, Asiako zinemak beste bi ordezkari izango ditu. Batetik, Addicted to Love, Liu Hao zuzendari txinatarraren hirugarren lana. Bestetik, nazioartean oso ezaguna den Kim Jee-Woon zuzendariaren Akma-reul Bo-at-da/I Saw the Devil izango dugu.

Satte Farben vor Schwarz Sophie Heldman zuzendari alemaniarraren opera primak Bruno Ganz eta Senta Berger ditu protagonista, eta 50 urte luzez elkarrekin egon den bikoteak gizonaren gaixotasunari nola egiten dion aurre kontatuko digu. Film hau, gainera, Kutxa - Zuzendari Berriak sailean ere lehiatuko da. Antolatzaileek azaldu dutenez, izenburu hauek guztiak Zinemaldiak arestian iragarritako Sail Ofizialeko filmen zerrendari batuko zaizkio. Laster, Sail Ofiziala osatuko duten filmen izenburuak jakinaraziko dizkizuegu.

SAIL OFIZIALA

CHICOGRANDE (INAUGURAZIOA, LEHIAKETA BARRUAN)

Mexiko

Zuzendaria: Felipe Cazals

Antzezleak: Damián Alcázar, Daniel Martínez, Juan Manuel Bernal, Iván Rafael González, Tenoch Huerta, Patricia Reyes Spíndola

ADDICTED TO LOVE

Txina

Zuzendaria: Liu Hao

Antzezleak: Niu En Pu, Jiang Mei Hua

AKMA-REUL BO-AT-DA (I SAW THE DEVIL)

Hego Korea

Zuzendaria: KIM JEE-WOON

Antzezleak: LEE BYUNG-HUN, CHOI MIN-SIK

SATTE FARBEN VOR SCHWARZ (COLOURS IN THE DARK)

Alemania – Suitza

Zuzendaria: Sophie Heldman

Antzezleak: Senta Berger, Bruno Ganz, Leonie Benesch, Carina Wiese, Barnaby Metschurat, Thomas Limpinsel



